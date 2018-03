Stella Lucia verzaubert die Laufstege dieser Welt

Was in den 90-Jahren Kate Moss für die Modelwelt war, ist nun die Österreicherin Stella Lucia. Die 19-Jährige aus Haus im Ennstal (Stmk.) ist derzeit der Star auf den Pariser, Londoner und New Yorker Laufstegen.

Mit 14 Jahren wurde sie auf Facebook von einem Stylisten angeschrieben, der sie fotografieren wollte - mit 16 lief sie bereits für das Label Givenchy über den Laufsteg in Paris und ist nun eine fixe Größe im internationalen Modelkosmos. Für das Modehaus Tisci war Stella dann sogar gemeinsam mit Schauspielerin Julia Roberts in der Frühjahrskampagne zu sehen. Kurz danach lernte sie auch Modeikone Karl Lagerfeld kennen, der von dem "Heroin-Chic-Look" der Österreicherin besonders angetan war.

Auch das Cover der Japanischen "Vogue Beauty" für den April 2018 ziert ihr Gesicht.

Fast wöchentlich sitzt Stella Lucia im Flugzeug und fliegt von einer Show zur Nächsten, von einem Shooting zum Anderen.

Doch nur zuhause in Österreich scheint das niemand so wirklich mitzubekommen.

"In Wien stehen wir vor Clubs in der Schlange, in Paris nicht!", verriet sie in einem Interview mit dem "Standard".

🚬 Ein Beitrag geteilt von Stella Lucia (@stellaluciadeopito) am Mai 21, 2015 um 12:19 PDT

Immer an ihrer Seite ihr Agent Kosmas Pavlos, der in Wien die Agentur "Wiener Models" betreibt, und ihr Freund Felix Leblhuber. Mit ihm lebt das Model in der Model-Metropole schlechthin - New York.

Stella Lucia ist erfolgreich, trotz ihres doch sehr "speziellen" Looks! Ihr Agent beschreibt sie mit müden Augen und unreiner Haut, dennoch ist sie mittlerweile unter den Top 50 Models der Welt zu finden. Ein International gefragtes Model stellt man sich irgendwie anders vor.

🐲🐉🐲 Ein Beitrag geteilt von Stella Lucia (@stellaluciadeopito) am Jul 31, 2016 um 2:39 PDT





(vaf)