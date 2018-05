Saison-Opening 01. Mai 2018 15:18; Akt: 01.05.2018 16:09 Print

Strandcafe öffnet wieder Pforten für Ripperl-Fans

Am 1. Mai öffnete das Strandcafé an der Alten Donau seine Tore und lockte mit Ripperln und Bier vom Fass in seinen Gastgarten und auf das neue XXL-Floß.