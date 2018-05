Shirley Bassey kommt nicht, Conchita heiratet!

Zur Pressekonfenz für den 25. Life Ball im Wiener Hotel Le Meridien kam Conchita mit ihrer "Amadeus"-Perücke - also mit schwarzem Pony. Aber am 2. Juni wird sie erblonden. Und nicht nur das. Da das diesjährige Motto der Show "Sound of Music" ist, schlüpft die Travestie-Künstlerin in die Rolle der Maria von Trapp, die ihren Kapitän von Trapp, der von Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger gespielt wird, auf der Bühne heiratet. "Es wird der legendärste Life Ball ever", versprach Conchita.

Organisator Gery Keszler stellte den Jubiläums-Life Ball unter das Motto des Musical-Filmes "The Sound of Music". Nach all den Jahren sei es an der Zeit gewesen, "dass ich mich mit meiner Heimat auseinandersetze."

Heiße Phase

Natürlich gibt es wie immer in der heißen Phase kurzfristige Absagen, aber auch ein paar Neuzugänge, die das bunte Treiben am 2. Juni beehren oder mitwirken werden.

So dürfen sich Cineasten z. B. auf Hollywoodstar Adrien Brody freuen. Nach amerikanischem Vorbild wird heuer erstmals ein "Awareness-Ride" mit Motorrädern durch Europa führen. Nach einem Kick-off-Event startet der Konvoi mit Brody an der Spitze in Zürich und wird dann mit einem Zwischenstopp in Salzburg hoffentlich rechtzeitig beim Life Ball in Wien ankommen. Brody ist einer der Celebrity-Riders.

Den Crystal of Hope Awards wird Oscar-Kollegin Charlize Theron überreichen, sie war bereits am Life Ball.

Unstimmigkeiten gab es mit Dame Shirley Bassey. Die Sängerin wollte eine Gage, aber beim Life Ball treten alle Künstler im Dienst der guten Sache gratis auf. Fix scheint hingegen nach wie vor die Teilnahme von Paris Jackson. Michael Jacksons Tochter vertritt die Elizabeth Taylor AIDS Foundation.



Von Caitlyn Jenner bis Kelly Osbourne

Kelly Osbourne wird Teil der Style-Jury sein. Viele Celebrities werden ins Programm eingebunden. Allen voran Caitlyn Jenner (vormals Vater von Topmodel Kendall Jenner), Carmen Carrera, Alain Fabien Delon, Nats Getty und auch Victoria Swarovski.

Eine Retrospektive aus 25 Jahre Life Ball Kostümen präsentieren: Nadine Beiler, Ruth Brauer, Konstanze Breitebner, Gedeon Burkhard, Hilde Dalik, Jazz Gitti, Karl Hohenlohe, Sonja Kirchberger, Andi Knoll, Chris Lohner, Alexander Mazza, Sunnyi Melles, Sandra Pires, Dolores Schmidinger und Günter Tolar.

Hochzeitsmode bei Fashionshow

Highlight ist wie immer die große Modenschau. Sie steht ganz im Zeichen von Hochzeit: 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood zeigen ihre Kreationen fürs Heiraten.

