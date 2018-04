Banker Treichl stahl mit Gesang allen die Show

Bei Aperol Spritz und Campari Soda ließen es sich die prominenten Gäste am Dienstagabend am Erste Bank-Campus so richtig gut gehen.

Die Eröffnung der neuen "Al Banco"-Bar lockte unter anderem Schauspieler Serge Falck, Sängerin Doretta Carter, Moderatorin Miriam Hie und Gastronom Bernd Schlacher zum gemütlichen Afterwork-Cocktail.

Highlight des Abends war jedoch die unerwartete Gesangseinlage von Erste Bank Generaldirektor Andreas Treichl - er stürmte die Bühne und sang "Via con me" von Paolo Conte gemeinsam mit Profi Monika Ballwein und stand ihr dabei um nichts nach.

Kaum vom Original zu unterscheiden gab Treichl den Italo-Hit vor begeistertem Publikum zum Besten. Sollte es also mit der Banker-Karriere mal nicht mehr laufen, gäbe es zumindest schon einmal ein alternatives Standbein.

Al Banco Bar Eröffnung

(vaf)