Verlobung im TV: Hochzeit bei den "Schmeidls"

Als ob die Hochzeit von Meghan Markle und Prince Harry nicht schon emotional genug gewesen wäre, Puls 4-Moderator Andi Seidl brachte noch mehr Romantik auf den Bildschirm.

Während der fast 6-stündigen Cafe Puls-Sondersendung zum royalen Jahreshöhepunkt machte der Moderator seiner Freundin Sina Schmid nach 10 Jahren Beziehung einen filmreifen Heiratsantrag.

„Er hat mich unter einem Vorwand ins Studio gelockt. Ich habe immer irgendwie auf eine Antrag gehofft, aber für uns war klar, dass heiraten einfach dazugehört, wenn man eine Familie gegründet hat.“, so die frisch Verlobte.

Neben tausenden Zusehern waren auch Tochter Maxim (7) und Sohn Levi (6) live dabei, als der Papa auf die Knie fiel.

Auch einen Vorschlag für den zukünftigen Nachnamen gibt es bereits: „Maxim meinte es soll weder Schmid noch Seidl sein - sondern Schmeidl“, lacht Schmid im Interview mit „Heute“.

Noch im Sommer 2019 soll geheiratet werden - wo und wie ist noch unklar. „Andreas würde am liebsten Barfuß am Strand heiraten. Aber ich mag es lieber traditionell in der Kirche. Und eigentlich kann ich mich ganz gut durchsetzten“, schmunzelt Schmid.

(vaf)