Vincent Bueno: Videodreh zu "Into You" in L.A.

Vincent Bueno dreht sein neuestes Video dort, wo er die meisten Musik-Downloads zählt: nämlich in Los Angeles!

Ende März hat Vincent Bueno sein neues Album „Invinceble“ veröffentlicht. Nach drei Monaten steht fest, dass die meisten seiner Fans in L.A. zuhause sind, denn die Downloadzahlen sprechen eine eindeutige Sprache. „Meine Musik im RnB-Stil kommt bei den Menschen dort offensichtlich am besten an“, so der Künstler mit philippinischen Wurzeln.

Nicht verwunderlich, dass er nun das Video zu seinem neuesten Song „Into You“ ausgerechnet in der Stadt der Engel aufgenommen hat. Der Lebensstil dort fasziniert ihn ganz besonders. „Außerdem hat in Kalifornien quasi meine Künstlerkarriere begonnen“, schmunzelt Vincent. Der Sänger hat dort als 5-jähriger im Zuge eines Urlaubs bereits Michael Jackson in einem typischen Kostüm imitiert und dafür tosenden Applaus geerntet.

Neben der Veröffentlichung seines neuesten Videos ist Vincent aktuell im Stück „Monsieur Claude und seine Töchter“ auf der Rosenburg zu bewundern.

Außerdem schreibt er gerade an der zweiten Episode seines „Real Talks“, die im Sommer gezeigt wird. Im Zuge dessen nimmt er mit viel Humor die philippinische Kultur auf´s Korn und begrüßt als Talkgäste bekannte KünstlerkollegInnen.

