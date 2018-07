Von Liebes- und Sommer-Spielen in Weitra!

Er tourt mit seinem Musik-Kabarett "Be-Quadrat" durch die Lande, sie steht das ganze Jahr über in 8! unterschiedlichen Rollen auf der Bühne der Volksoper. Wie schön, dass nun Juliette Khalil und ihr Lebensgefährte Bernhard Viktorin, im gleichen Stück engagiert sind. Am Freitag (6. Juli) ist Premiere von Peter Hofbauer und Tochter Valentina Hofbauers adaptierter Version von "Die Fledermaus" beim Schloss Weitra Festival im Waldviertel. "Heute" bat das Liebes- und Künstler-Paar zum Talk.

"Heute": Wo habt ihr einander eigentlich kennen gelernt?

Juliette Khalil: Also, das erste Mal standen wir gemeinsam auf der Bühne, als wir uns noch nicht kannten. Er war ein kleiner Mann, ich eine kleine Frau – ich hatte einen großen Tanzpartner und er hatte auch eine riesige zugeteilt bekommen. Dann hat der Regisseur gemerkt, da passt was nicht und dann wurden wir einander zugeteilt. Das war die "My Fair Lady" in Kufstein 2014. Und irgendwann danach waren wir ein Paar.

Bernhard Viktorin: An den genauen Tag kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wir haben keine klassischen Dating-Stationen durchlaufen, wir waren quasi selbst überrascht, dass wir eines Tages ein Paar waren. Deshalb gibt es auch keinen genauen „Jahrestag“. Sie ist dann irgendwann bei mir eingezogen, ohne das wir das groß geplant haben. Es begann mit ein paar Kleidungsstücken...

Wo ist euer Lebensmittelpunkt?

Juliette: In Wien. Ich bin von Favoriten zu ihm nach Ottakring gezogen – was super ist, da habe ich es nicht weit in die Volksoper. Das ist ja der einzige Grund, warum ich zu ihm gezogen bin (lacht laut und lange).

Ihr wirkt, als wärt ihr immer gut drauf?

Juliette: Na, wir streiten auch oft, das ist gesund, weil sonst muss ich andere Menschen anschreien. Obwohl ich sehr harmonisüchtig bin.

Bernhard: Genau, und ich sorge für die Harmonie.

Juliette: Ich koche.

Bernhard: Und ich wasche sogar ihre Wäsche. Und sauge Staub. Wer von uns mehr Zeit hat, macht mehr im Haushalt.

Juliette: Deshalb sage ich oft, ich bin in der Volksoper, gehe aber schwimmen.

Was macht ihr, wenn ihr mal gemeinsam frei habt?

Juliette: Dann schaut er Fußball und ich Outlander oder „Die Nanny“ – ich bin ein Kind der 1990er Jahre. Total romantisch, gell?

Nicht wirklich, wer sorgt also für die Romantik?

Juliette: Er ist total nett, wenn ich ihn bekoche. Und wenn wir schlafen, sind wir auch sehr harmonisch und romantisch, weil keiner was sagt. Aber nun im Ernst, wir lieben gemeinsame Reisen.

Habt ihr Pläne trotz dem Sommerfestspielen?

Juliette: Ja, nach Weitra fahren wir beide nach Schottland. Erst Regen und Kälte im Waldviertel, dann in Schottland, das wird lustig!

Infos: 6.Juli – 5. August 2018, (ausgenommen das Wochenende 13.-15. Juli) jeweils Freitag 19.30 Uhr, Samstag 15.00 & 19.30 Uhr, Sonntag 16.00 Uhr

Kartenreservierung

Wien Ticket

Tel.: 01/588 85 wien-ticket.at

Schloss Weitra Festival-Service

Mobil: 0664/ 515 09 86

e-Mail: festival@schloss-weitra.at





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(man)