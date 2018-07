Warum Elina Garanca ein Stamperl Schnaps wollte

Einmal mehr zeigte sich der Kitzbüheler Wettergott Weltstar Elīna Garanča gnädig und so begeisterte sie mit der 6. Auflage von „Klassik in den Alpen“ bei klarem Himmel ihre knapp 3.000 Fans. Das Konzert, das heuer unter dem Motto „Verismo“ stand, endete traditionell mit der Zugabe „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“.

Es war zwar eine klare, aber doch recht frostige Sommernacht und so meinte Elina am Ende des Konzertes launig zum Publikum: „Es ist jetzt doch ziemlich kalt, ich brauche jetzt dann ein Schnapserl - ihr vermutlich zwei… ."

Talente-Suche für nächstes Garanca-Konzert in Österreich

Für eine große Überraschung im Rahmen des Open Air Konzertes sorgten Elīna Garanča und Ehemann, Dirigent Karel Mark Chichon nach der Pause: Gemeinsam werden sie im Herbst ihren Nachwuchsinitiative „Zukunftsstimmen" für junge, österreichische Sängerinnen und Sänger zwischen 18 und 25 Jahren starten. Einer der FinalistInnen wird dann gemeinsam mit den beiden bei „Klassik in den Alpen 2019“ auf der Bühne stehen.

Beeindruckt von der lettischen Mezzosopranistin und ihren beiden musikalischen Gästen, Anna Pirozzi und Gregory Kunde, zeigte sich auch zahlreiche Prominenz:

Soko-Kitz-Star Heinz Marecek mit seiner Frau Christine hat „Klassik in den Alpen“ schon mehrfach besucht. Herta und Wilhelm Ehrlich, die mit Sportalm langjährige Partner des Konzertes sind und Elīna Garanča sowie ihre weiblichen Gäste mit Dirndln ausstatten. Bettina Leitgeb aus der Hoteldynastie Steigenberger kam mit Star-Astrologin Helga Kuhn. Kitzbühel Tourismus Präsidentin Signe Reisch sowie die Ski-Legende Hias Leitner und der „rote Teufel“ Rudi Sailer genossen den Abend.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(man)