Warum Rainhard Fendrich "für imma a Wiener" ist

In einer völlig neuen, noch unbekannten Formation spielt Rainhard Fendrich drei einmalige Konzerte. Wie er "Heute" im Interview verraten hat, mit den Hits, die sich seine Fans von ihm wünschen. Mit dem Kartenkauf kann das Publikum nicht nur einen unvergesslichen Abend genießen, sondern auch ein Zeichen gegen Kinderarmut in Österreich setzen, denn der Reinerlös kommt dem Armutsfonds der Volkshilfe Österreich zugute.

Rainhard Fendrich im "Heute"-Interview:



"Heute": Die drei Benefiz-Konzerte gegen Kinderarmut im Land sind zeitgleich auch eine Live-CD-Aufnahme. Verspüren Sie nach all den Jahren noch eine gewisse Anspannung, CDs live aufzunehmen?

Rainhard Fendrich: Live ist immer mit einer gewissen Anspannung, weil es eben vor Publikum aufgezeichnet wird und jeder Ton passen muss. Es ist aber das Salz in der Suppe. Heute wo fast jeder alleine zu Hause am Computer Musik machen kann, ist es reizvoll wieder gemeinsam zu musizieren. Die Idee zu dieser Live Aufnahme entstand deshalb, weil ich mit drei Konzerten nicht so viele Menschen erreiche wie mit einem Album. Der Reinerlös kommt ebenfalls zu hundert Prozent dem Kampf gegen Kinderarmut zu Gute.



"Für immer a Wiener", so der klingende Name. Warum sind Sie gerne Wiener, worauf sind Sie stolz?

Rainhard Fendrich: Ich bin in Wien geboren, zur Schule gegangen und hatte hier meiner ersten künstlerischen Erfolge. Ich habe dieser Stadt sehr viel zu verdanken, ausserdem genieße ich das „Ahhh!“ wenn ich im Ausland sage woher ich komme.Ich bin stolz darauf, ein Kind dieser Musikhauptstadt zu sein.



Karitativ haben Sie sich in Ihrer Karriere immer eingesetzt. Sei es für Obdachlose, aber vor allem für Kinder. Warum?

Rainhard Fendrich: Als Künstler, der sich auch mit Themen kritisch auseinandersetzt, ist es nur logisch, dass man den Worten auch Taten folgen lässt. Man kann seine Popularität für eine Sache einsetzen und Konzerte spielen um Geld zu sammeln. Das ist das, was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten in der Lage bin zu tun.

Worauf dürfen sich die Fans bei den drei „Volkshilfe“-Konzerten freuen?

Rainhard Fendrich: Wir haben via Facebook mein Publikum gebeten eine Wunschliste zu erstellen, welche Lieder wir an diesen drei Abenden spielen sollen. Das Echo war gewaltig, Das Resultat ist ein „Best of 30Years“ - und vielleicht das eine oder andere “vergessene Lied", das wir für diesen Abend ausgegraben haben. Es wird auf alle Fälle kein „Betroffenheitsabend“, sondern ein hoffentlich amüsanter Querschnitt durch mein Lebenswerk.

Wie dosieren Sie die alten Hits, die jeder hören will?

Rainhard Fendrich: Hits muss man nicht dosieren, man kann sie für das Publikum nicht oft genug spielen. Natürlich gibt es auch Lieder, die nicht so in Radioformate passen, aber ich denke, es wird ich eine gute Mischung aus „Nachdenken“ und „Lachen“.



Bei „Stöckl“ ist aufgefallen, dass Sie Ihre Haare nun natürlich, also nicht mehr blond gefärbt, tragen. Wie kam es zu diesem Schritt?

Rainhard Fendrich: Ich hätte mir nie gedacht, dass meine Frisur dermassen thematisiert wird. Ich weiss auch nicht was Sie mit „natürlich“ meinen. Mein Haar wächst wie es will, wenn es zu lange ist wird es abgeschnitten. „Natürlich“ ist nur die Farbe. Mein Haar ist nicht weissblond, sondern grau.



Wo hat Reinhard Fendrich seinen Lebensmittelpunkt?

Rainhard Fendrich: Mein Lebensmittelpunkt ist nach wie vor Wien, obwohl ich es nirgendwo lange aushalte, leidenschaftlich reise und mich überall zu Hause fühlen kann.

3 Benefiz-Konzerte in Salzburg (03.04.), Graz (04.04.) und Wien (05.04.) zugunsten der Volkshilfe Österreich.



