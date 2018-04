Was Kaiserin Sisi wohl hier alles geshoppt hätte?

Wie viel passt in einen 160 Quadratmeter großen Shop? Nun, das ganze imperiale Österreich. Einstiger Glanz, neu aufpoliert. Königliche Gaumenfreuden, heimische Handwerkskunst, feinstes Design auf höchstem Niveau!

Das Motto des gehobenen Souvenirladens lautet: Where Sisi Would Shop! Also, wo auch Kaiserin Sisi gerne eingekauft hätte. Vielleicht nicht unbedingt kulinarisch-kalorienreiche Botschafter aus Österreich wie Imperial-Torte, Mozartkugeln oder Mannerschnitten, aber, Schauspielerin Maddalena Hirschal hätte da schon eine Idee, was ihrer Majestät gut zu Gesicht gestandne wäre: "Ich glaube, sie hätte einen schicken Mühlbauer Hut gekauft oder vielleicht eine der hübschen Sagan Vienna Taschen."

Souvenirs, Souvenirs!

Ganz klar richtet sich das neue Shopping-Reich an Touristen, aber wie wäre es, wenn Sie als Wiener Ihre Stadt mal (wieder) wie ein Urlauber erleben? Zuerst ein Rundgang durch die kaiserlichen Appartements, dann ein kleines Souvenir, dann ein Kaffee im Demel - und Sie haben einen perfekten Urlaubstag in der Heimatstadt. So ähnlich sieht es auch Bariton Clemens Unterreiner:

„Als Sänger und Künstler bin ich auf der ganzen Welt unterwegs. Ich schau' mir dann in allen Städten, wo ich beruflich zu tun habe, alles an und sammle kleine Glücksbringer und Souvenirs. Und ich finde es ist immer schade, wenn man in seiner eigenen Stadt viel weniger kennt, als in anderen Städten. Und deshalb sollen auch die ÖsterreicherInnen hierherkommen, und einen charmanten Gruß in die Welt tragen. Oder mit einem Geburtstagsgeschenk überraschen. Souvenirs haben nichts mit Kitsch zu tun. Vielmehr sind sie kleine nette Erinnerungsstücke."

Auch Dramaturg und Moderator Christoph Wagner Trenkwitz rührt die Werbetrommel, damit gerade viele Wiener und Österreicher in die Hofburg kommen. Es lohnt sich!

"Das Hofburg-Areal ist viel größer als mancher denkt, denn es erstreckt sich bis zum Museumsquartier auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bis zur Albertina. Das ist ein Kulturzentrum! Daher wünsche ich mir auch viele Besucherinnen und Besucher aus Wien und Österreich hierher."

Öffnungszeiten Iperial Shop Vienna & Hofburg Info Center, Heldenplatz

Täglich von 9 bis 18 Uhr

(man)