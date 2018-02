Weltkrebstag: Jeannine Schiller im "Heute"-Talk

Die "Union internationale contre le cancer" rief gemeinsam mit der Weltgesundhgeitsorganisation im Jahr 2006 den Weltkrebstag ins Leben.

Der Tag soll die Menschen daran erinnern, dass Krebserkrankungen weiter erforscht werden und somit auch die Behandlungsmöglichkeiten weiterentwickelt und Vorbeugungsmaßnahmen getroffen werden können. 2018 heißt das Motto: "Wir können - Ich kann...".

Charity-Queen Schiller möchte wachrütteln und helfen



"Heute" sprach mit Society-Lady Jeannine Schiller, die selbst vor rund zwei Jahren ihre Schock-Diagnose bekam: Weißer Krebs. Dabei handelt es sich um eine Form von Hautkrebs.

Damals habe sie immer wieder die Behandlung hinausgeschoben, zwei Jahre lang ignorierte sie die Krebsanzeichen. Mehrere Monate lang war Jeannine Schiller dann in Behandlung, bis ihr Arzt im Oktober 2016 Entwarnung geben konnte. Heute möchte sie andere vor der lebensbedrohlichen Krankheit warnen.

Schillers neues Projekt heißt "Mama/Papa hat Krebs", in dem Kinder von kranken Eltern therapiert und unterstützt werden. Ihre Eltern starben an Krebs, ihr Bruder litt, genau so wie sie, an der zerstörerischen Krankheit.



(mz/vg)