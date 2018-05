Wie ergeht es den Kandidatinnen im Camp?

Auf dem Programm stehen natürlich in erster Linie Shootings mit wahren Profis der Fotografenzunft. Immerhin durften die Anwärterinnen für die offiziellen Pressefotos in Abendkleidern der Designerin Erika Suess fotografiert posieren. Gerry Frank war der Fotograf. Die Mädchen fühlten sich in ihren funkelnden Pailettenkleidern und Traumroben wie Ballköniginnen und Prinzessinnen. „Bereits am Tag 2 sieht man schon am Set eine Weiterentwicklung der Mädels – sie sind vor der Kamera schon selbstsicherer und wissen, worauf es ankommt“, so Fotograf Gerry Frank.



Aber auch beim Thermenshooting mit Fotograf Daniel Schalhas (www.inshot.at) hatten die Missen sichtlich Spaß, den Besuchern der Therme Geinberg blieb der Mund offen. „Es sind auch heuer wieder so viele tolle Kandidatinnen dabei, alle arbeiten professionell und absolvieren ganze 6 Shootings in 2 Tagen. An dieser Stelle Hut ab vor den Miss Austria Finalistinnen“, ist Daniel begeistert.

Bereits gestern standen die Damen vor der Linse von Heli Mayr, der für das diesjährige MAC Backstage-Shooting zuständig ist und am Nachmittag noch sein aufwändiges Editorial Shooting mit Designerin Daniela Karlinger, die bereits Bühnenoutfits für Lady Gaga und Robbie Williams designte, am Plan hatte.

Mit dabei waren hier 5 ausgewählte Damen: Miss Styria Justine Bullner, Vize Miss Styria Sarah Posch, Vize Miss Online Jasmin Oberdorfer, Miss NÖ Kathi Katzmann, Vize Miss Tirol Marina Augsten.

Ein wichtiger Programmpunkt der Miss Austria Akademie ist auch der Umgang mit Medien und mit Persönlichkeiten, denn die Missen stehen ja nicht nur vor Kameras, sondern müssen auch ihre Eloquenz und ihr gutes Benehmen unter Beweis stellen. Christoph Hippmann coachte die Miss Austria Anwärterinnen in Sachen Benehmen und Etikette.

Weitere Höhepunkte werden diese Woche noch das Catwalk-Training mit Ex-Miss Patricia Wolf sein, sowie Red Carpet-Training mit It-Boy Julian FM Stoeckl.



(man)