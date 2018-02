Wiener Walzerklänge verzauberten Big Apple

"Lauter kleine Piraten", sagt Staatsoperndirektor Dominique Meyer liebevoll über die Ableger des Wiener Opernalls. Natürlich kann es nur ein Original geben, aber an Glanz büßen auch die "Gastspiele" der Opernbälle nichts ein.

Metropolitan Stars

Dafür sorgte beim Viennese Opera Ball in New York der künstlerische Leiter Daniel Serafin: "Mit insgesamt sechs gefeierten Stars von der Metropolitan Opera of New York realisieren wir ein Fest der Künstler. Die rege Beteiligung von Wirtschaftstreibenden und Unternehmen unterstreicht die in Österreich gelebte Verbindung zwischen Kultur und Wirtschaft.“

Gleich zwei Jubiläen gaben dem Fest im Ziegfeld Ballroom ein Motto: der 100. Todestag von Gustav Klimt und der 70. Todestag des Operetten-Komponisten Franz Lehar. Der Ball ist übrigens eine Initiative der U.S. Austrian Chamber of Commerce. Executive Director Silvia Frieser: „Die Vereinigten Staaten sind der drittwichtigste Handelspartner Österreichs. Wir blicken auf eine starke kulturelle und wirtschaftliche Brücke zwischen den beiden Ländern. Der Viennese Opera Ball feiert die Freundschaft und die enge sowie vielseitige Verbindung zwischen den beiden Ländern.“

So wogen sich zu Wienerischen Walzerklängen: Stadträtin Renate Brauner, Ingeborg und Harald Serafin, Stardesigner Atil Kutoglu, Top-Model Kathrin Werderitsch, Tory Burch-Sohn David Burch, Dylan Lauren, die Tochter von Ralph Lauren, uvm.

(man)