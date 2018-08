Willkommen im Genuss-Salon Ebner-Ebenauer

„Wir diskutieren unseren Wein, bevor wir ihn keltern, versuchen Traditionelles mit Neuem zu verbinden, ohne krampfhaft modern sein zu wollen.“

Wer auf Genuss und guten Wein steht, der ist bei Marion und Manfred Ebner-Ebenauer gerade richtig. In Poysdorf gestalteten sie das von Manfreds Familie übernomme alte Weingut in eine wahre Schmuck-Schatulle toskanischen Stils um. Eigentlich viel zu schade, um auf diesem besonderen Kraftplatz im Weinviertel "nur" zu arbeiten und zu leben. Nun installiert Marion ihren eigenen Salon, um Gleichgesinnte dort in regelmäßigen Abständen zu versammeln.

Marion Ebner-Ebenauer: „Unser Salon ist ein Ort der Erschaffung von Genuss, Kunst und Kommunikation. Es geht um zwischenmenschliche Verbindungen, wir suchen den Diskurs, aber vor allem genießen wir die köstlichen Dinge des Lebens!“

Diesen Freitag ist es soweit. Da wird der Salon feierlich mit dem "Hedonistischen Weingeflüster" eingeweiht. Auf Wunsch wird die Speisenfolge auch zugeschickt, aber am liebsten ist es den Gastgebern, wenn sich die Leute überrasche lassen.

"Heute" durfte schon vorab einen Blick in die Speisekarte werfen. Aufkochen wird der einstigen Chef-Koch von Wein & Co, Markus Schneider.

Ceviche vom Attersee Saibling . Senf . Feigen . Radieschen

Rosa Kalk

***

Ochsentartar . Olivenöl . Onsenei . Meersalz . Kresse

Veltliner Leicht 3er Flight

***

Knuspriges Spanferkel . Sticky Rice . Rettich . Soya . Limette

Veltliner Kräftig 3er Flight

***

Grammelpizza . Ziegenkäse . Petersilie

Riesling 2er Flight (Alte Reben)

***

Geschmorte Kalbswangerl . Specklinsen . Steinpilze . Oliven

Black Edition 3er Flight

***

Marion Ebner-Ebenauer: "Beim hedonistischen Weingeflüster gönnen wir uns tatsächlich einen kleinen Luxus, der das Leben einfach lebenswert macht. Es ist eine Mischung aus „brutal regional“ – und „ein Blick in andere Bundesländer“ – wie herrlichem Saibling aus demAttersee. Die Hauptrolle spielen natürlich stets unsere Einzellagen-Weine.



Preis: 90 Euro. Alle Infos HIER

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(man)