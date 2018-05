Diese Promis laufen für den guten Zweck

Unter dem Motto "Laufen für jene, die es nicht können" findet in der Bundeshauptstadt der "Wings for Life Run" statt. Bereits zum 5. Mal geben sich Tausende Teilnehmer die Ehre und machen mit dem Lauf auf das Thema Querschnittslähmung aufmerksam.

Unter den Läufern befinden sich dabei nicht nur zahlreiche Hobbysportler, sondern auch viele Promis. Ob aus dem Bereich Sport oder der Schauspielerei - die High-Society ist bei dem Charity-Run wieder äußerst prominent vertreten.

So hat man bei dem Lauf nicht nur die Möglichkeit mit Spitzensportlern wie Thomas Morgenstern, Lukas Müller, Christoph Sumann, Kira Grünberg, Matthias Walkner oder auch Benjamin Karl ins Gespräch zu kommen, auch "Vorstadtweib" Nina Proll, Fitness-Bloggerin Klara Fuchs, "Wings for Life World Run Botschafter" Patricia Kaiser oder auch Moderator Philipp Hansa wollen einen Teil zur Suche nach einer Heilung von Querschnittslähmung beitragen.

Zahlreiche Straßensperren

Einen unangenehmen Nebeneffekt hat das Event allerdings, zumindest für die Verkehrsteilnehmer in Wien. So wird es während des Laufes gleich mehrere Straßensperren geben. Alle Infos zu den Sperren finden Sie HIER >>>

Gehören Sie zu den Sportlern, oder feuern Sie die Läufer vom Streckenrand aus an? Dann zeigen Sie uns doch, wie Sie das tun, und teilen Sie Ihre Fotos vom Wings for Life World Rund per App mit der "Heute"-Community!

Run-App

Mit der Run-App ist es übrigens jedem Österreicher möglich von überall auf der Welt, als offizieller Teilnehmer, Teil der globalen Bewegung zu sein und so in der weltweiten Ergebnisliste aufzuscheinen.

Einfach mit der App 20 Euro Teilnahmegebühr bezahlen und dem virtuellen Catcher Car solange davonlaufen oder -rollen wie nur möglich. Alle Infos rund um die Teilnahme mit der App sind unter www.wingsforlifeworldrun.com/app zu finden. Alle Startgelder und Spenden fließen in Forschungsprojekte.

(red)