Winzendorf ist jetzt wieder Mekka des Musicals

Nach umfangreichen Recherchen fiel die Wahl für 2018 auf das Musical „Die 3 Musketiere“. Das von den Falco erprobten Brüdern Bolland geschriebene Stück bringt genau die richtige Mischung aus Romantik, Action und Gefühl auf die Bühne, das sich im imposanten Steinbruch prächtig umsetzen lässt. Für die Regie sorgte wieder Andreas Gergen.

Bei der Besetzung konnte das Team wieder einen Coup landen: Unsere erfolgreiche Song Contest Vertreterin 2016 Zoe Straub konnte für die Rolle der Constance gewonnen werden und ist somit in ihrer ersten Musicalproduktion zu sehen! Die zweite weibliche Hauptrolle der Mylady de Winter wird von der Musical-Sängerin Lisa Antoni gespielt. Wieder mit im Ensemble sind Armin Kahl (Richelieu) und Christoph Apfelbeck (Aramis). Als die weiteren zwei Musketiere sind Dirk Siebenmorgen (Portos) und Florian Fetterle (Aramis) zu sehen. Und als der junge Gascogner D´Artagnan kämpft Christopher Dederichs mit der Garde des Königs. Das Ensemble wird abermals von den Studierenden des Performing Arts Studios gestellt, die Choreografie wurde wieder von Sabine Arthold erdacht und die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Lior Kretzer, der das 12 Mann Orchester des Jam Lab leitet.

Kindheitstraum wird wahr

Für Zoe, die übrigens am 3. August im Theater am Spittelberg ein intimes Konzert geben wird, ging ein Kindheitstraum in Erfüllung: “Ich wollte immer schon Musical spielen und es macht mir wahnsinnig viel Freude, bei dieser tollen Produktion dabei sein zu dürfen!“

„Es war wieder ungeheuer aufregend, aber ich bin sehr glücklich, dass auch unsere zweite Produktion bereits am Premierenabend so gut aufgenommen wurde,“ zeigt sich Intendantin Marika Lichter erleichtert und auch den Produzenten Jerome Berg und Benedikt Karasek fällt ein Stein vom Herzen:“Der Vorverkauf läuft schon sehr erfreulich, aber wir haben noch Plätzchen frei“.



