Wir verlosen 1x2 Karten für den Frühlingsball 2018

Am Samstag den 14. April 2018 findet bereits zum 12. Mal der Frühlingsball „Dancer against Cancer“ zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien statt.

Die Gäste erwartet in der Wiener Hofburg ein unvergesslicher Abend unter dem Motto „Saving Hands – Deine Hände helfen“ mit einer fulminanten Eröffnung, dem Prominententanzturnier unter den gestrengen Augen der Prominentenjury, 7 Tanzflächen mit Liveorchester, Big Bands, Djs, Disco und Salsa Lounge. Außerdem warten bei der großen Tombola viele attraktive Preise auf die Ballgäste – jedes Los gewinnt!

Internationaler Stargast

Der Höhepunkt des Abends: die Überreichung des MyAid Award by Terra Nigra an den internationalen Stargast und "Heartland"-Hauptdarsteller Graham Wardle.

Für den guten Zweck und gegen den Krebs

Die Möglichkeit in dieser Ballnacht Betroffenen zu helfen ist groß und simpel zugleich: Der Reinerlös jeder Eintrittskarte, jeder Sitzplatzkarte und von jedem Tombolalos fließt direkt in das Projekt „Männergesundheit“ der Österreichischen Krebshilfe Wien. Eine Initiative, die helfen soll Männer aktiv zur Gesundheitsvorsorge (z.B. Prostata) zu motivieren und im Krankheitsfall begleitend zur Seite steht. Ein wichtiges Projekt, da gerade Männer davor scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Weitere Informationen: danceragainstcancer.com

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(Red)