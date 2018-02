Yvonne Rueff: Tattoo für ihren toten Vater

Im Alter von 19 Jahren verlor „Dancer Against Cancer“-Organisatorin Yvonne Rueff vier Tage vor Weihnachten ihren Vater durch einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand.

„Das Tragische war, dass er zuhause im Bett verstarb und ich bei der Reanimation zugesehen habe.“, verrät Rueff im Gespräch mit „Heute“.

In Gedenken an ihren toten Vater ließ sich die Tanzlehrerin nun ein Tattoo mit den Zeilen „I was his angel, now he‘s mine. I am because you were“ stechen.

Übersetzt: „Ich war sein Engel, nun ist er meiner. Ich bin weil du warst.“

„Er war einfach mein Lebensmensch. Jetzt habe ich ihn immer bei mir!“, so Rueff stolz.

(vaf)