Zeigt sich Richard Lugner hier mit neuer Freundin?

Die Spatzen pfeifen es (angeblich) schon länger von den Society-Dächern: Richard Lugner soll wieder in festen Händen sein. Nun sind Fotos von 'Mörtel' und einer unbekannten Schönheit aufgetaucht, die viel Raum für die Spekulationen bieten.

Auf den Bildern ist der Baumeister mit einer feschen Blondine zu sehen, wie sie sich in einer Rikscha durch die Bundeshauptstadt kutschieren lassen.

Die junge Dame bedeckt ihre Augen dabei mit einer dunklen Sonnenbrille und wirkt sichtlich glücklich. Auch Richard Lugner scheint die Situation nicht ganz unangenehm zu sein, er lächelt brav.

Das sagt Richard Lugner

Doch was ist dran an den Liebes-Gerüchten? Ist die Blondine wirklich seine neue Freundin? "heute.at" wollte es genau wissen und fragte beim Baumeister nach.

"Anastasia und ich kennen uns schon seit einiger Zeit", gesteht Richard Lugner auf Nachfrage. Die 31-Jährige stammt eigentlich aus Deutschland, ist die Tochter einer Unternehmer-Familie. Sie kommt aber hin und wieder zu Besuch nach Wien und schaut dabei natürlich auch einen Sprung bei Richard Lugner vorbei.

Wenn Anastasia in der Bundeshaupstadt ist, verbringen sie auch viel Zeit miteinander. Entweder führt sie 'Mörtel' hübsch zu einem Essen aus, oder lädt sie zu einem Pferderennen in Deutschland ein. Auch Lugner hat die Blondine schon ein paar Mal in ihrer Heimat besucht.

Ähnlichkeiten zu Cathy

Und ist die Blondine, die durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit seiner Ex-Frau Cathy Lugner aufweist und in das Beuteschema von "Richie" fallen könnte, nun seine neue Freundin, wie fest von österreichischen Medien behauptet wird, oder nicht?

"Nein, stimmt nicht. Wir sind nur gute Bekannte" stellt Richard Lugner klar. Also doch kein neues Tierchen für seinen "Streichelzoo". Ob nun eine neue Freundin oder nicht, das Wichtigste ist ohnehin, dass der Baumeister glücklich ist.

Wir drücken "Mörtel" aber weiterhin ganz fest die Daumen, dass er bald wieder eine neue Liebe findet. An potentiellen Kandidatinnen mangelt es ihm bekanntlich ja nicht.

