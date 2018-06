Zoe duscht am liebsten eiskalt in der Nacht

Es duftete aus allen Ecken und Enden. Passend zu den neuen Duschgels zauberte "Blumenkünslter" Andreas Bamesberger in seiner "Zweigstelle" ein florales Lunch. Mittendrin die schönste Blume - Sängerin Zoe Straub. Da sie als Profi nicht nur unter der Dusche singt! Sie ist das neue Österreich-Gesicht von "Palmolive" - in Deutschland ziert Lena Gerckes Namen zwei Sorten.

Die 22-Jährige ist verrückt nach Kokus, denn: "das erinnert mich an meinen letzten Thailandurlaub. Mein Freund und ich sind gerne im Winter dort, um die kalte Jahreszeit abzukürzen. Heuer waren wir in Mexico, auch herrlich!

Wie lautet ihr Tipp gegen Sommerhitze?

Zoe Straub: "Kalt duschen. Entweder beim Sonnenbaden auf meiner Terrasse – und am liebsten nachts vor dem Schlafengehen – obwohl, da bin ich dann meist wieder ganz munter.

Vor einem Jahr habe ich mit Sport begonnen (Eigengewicht-Training), seitdem dusche ich natürlich noch öfter.

Zoe findet Musical cool

Heiß her geht es jetzt schon bei den Proben zu ihrer ersten Musical-Premiere. Ab 6. Juli spielt sie die Constance in "Die drei Musketiere" in Winzendorf: "Ich bin schon gespannt, weil das meine erste Musicalerfahrung wird. Ich habe die drei Musketiere auch noch nie als Musical gesehen. Es war ein Kindheitstraum von mir, einmal Musical zu spielen, es ist eine ganze neue Erfahrung. Bei einem Konzert bin ich ja eineinhalb Stunden ich, bei einer großen Gruppe zählt die Interaktion und das Zusammenspiel. Viele rümpfen bei Musical die Nase, aber ich fand es schon als Jugendliche cool.

Heartbreaker

Seit Kurzem ist auch ihre neue Single "Heartbreaker" on air. Derzeit dreht sich gerade das Video dazu. Und zwar wirklich selbst.

Zoe Straub: "Ja, und zwar in der Selfie-Perspektive. Ich habe schon im Prater gedreht, auf meiner Terrasse, auf der Vespa meines Freundes und vielleicht auch noch in der Dusche – Sex sells, ha ha!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(man)