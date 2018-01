Zuckersüße Mädeln und sehr viele fesche Männer!

Immer der Nase lang nach. Schon beim Betreten der Wiener Hofburg roch es köstlich nach Schokolade. Kein Wunder, wenn 3000 Torten-Kunstwerke ausgestellt sind. Und es ist immer eine regelrechte Tortenschlacht, denn viele der Tombola-Lose brachten auch einen süßen Gewinn.

Ganz ohne Reue naschen durfte diesmal Zuckerbäckerballmutti Birgit Sarata. Sie hat 7 Kilo abgenommen und glänzte formidabel in ihrem silbernen Kleid: "Letztes Jahr trug ich Gold, aber es müssen ja immer alle sparen, daher ist es heuer nur silber. Aber sieht es nicht aus wie tausend Diamanten?"

Hochkarätig auch die Gästeliste. Für Schlagerstar Patrick Lindner war es sein erster Wiener Ball, obwohl er schon oft in der Stadt war: "Meine Tante lebte in der Kettenbrückengasse, deshalb kenne ich Wien sehr gut." Rund um den Ball blieb auch noch Zeit für einen City-Bummel, so Lindner: "Ich liebe das Schwarze Kameel und einmal muss ich unbedingt in die Spanische Hofreitschule gehen."

Während Prominente wie Clemens Unterreiner, Daniel Serafin und ein paar Mister Austrias ein rauschendes Fest feierten, musste eine leider das Bett hüten. Stammgast Jazz Gitti kam gerade aus dem Urlaub zurück und hat sich auf den Kanaren wohl eine Erkältung eingefangen. Aber nächstes Jahr heißt es ja wieder: auf zum süßen Ballvergnügen!

(man)