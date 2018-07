Zum Dahinschmelzen: VIPs & Models in Salzburg

In Salzburg hatte die Hochkultur mal einen Tag Pause. Das nützte die Fashion-Welt und versammelte sich Montagabend bei der Salzburger Messehalle, wo ein Outdoor Catwalk aufgebaut wurde.

An sich eine schöne Idee, aber die Sonne brannte gnadenlos hernieder und so schwitzten Models wie Gäste bei 55 Grad. Als ob die gezeigten Dessous und Bikinis an den knackigen Körpern nicht schon heiß genug wären.

„Augen zu und durch“, so Patricia Wolf (Kaiser), die neben ihrer Ex-Miss Austria Kollegin Dragana Stankovic, GNTM-Teilnehmerin Victoria Pavlas und Versace-Face Michael Gstöttner bei mehr als schweißtreibenden Temperaturen eine gute Stunde über den Laufsteg stolzierten.

Die modischen Aussichten: viel Glitzer, Spitze und Bling Bling (auch bei der Bademode). Absolutes Must: Seidentüchter. Gerne auch zu einem Turban gebunden, das ist jetzt der letzte Schrei.

Optischer Leckerbissen für die Damen-Welt. Ex-Mister Austria Philipp Knefz brachte mit seinem oben-ohne-Auftritten die Damenwelt zum Kochen. Aber wie "Heute" berichtete, ist der gute Mann seit Kurzem ja total verliebt. Deshalb brachte er auch gleich seine neue Freundin - Model & Influenzerin Virginia Rox mit zur Modenschau. Hot! Hot! Hot!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(man)