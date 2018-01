"An diesen Tagen gibt es einfach keinen Sex"

Die 33-Jährige war bei ihrem brasilianischen Landsmann Matheus Mazzafera, der einen YouTube-Kanal betreibt, für eine grausige Partie "Pflicht oder Wahrheit" zu Gast.

Im Zuge des Spiels kamen die beiden natürlich auch auf Sex zu sprechen. Seit 2015 ist das Model mit dem deutschen Torhüter Kevin Trapp (27) zusammen, pikante Fragen über den Mythos "Sex vor dem Spiel" lagen da auf der Hand.

"Wir lieben uns reichlich - vier- bis fünfmal pro Woche. Aber wenn das Team wichtige Spiele verliert, kann ich noch so attraktiv, wunderschön, durchtrainiert, mit Absätzen oder in Unterwäsche sein. Es gibt an diesen Tagen einfach keinen Sex. Wenn er gewinnt, schläft allerdings keiner von uns", plaudert die 33-Jährige frei von der Leber.

Da der französische Spitzenklub in der laufenden Saison erst zwei Niederlagen (eine in der Liga, eine in der Champions League) erlitten hat, halten sich die sexlosen Nächte bislang sehr in Grenzen.

