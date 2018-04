"Crocodile Hunter" mit Hollywood-Stern geehrt

Witwe Terri Irwin war am Donnerstag gemeinsam mit den beiden Kindern Robert und Bindi in Hollywood, um die posthume Ehre für den im Jahr 2006 verstorbenen Australier in Empfang zu nehmen. Mit dabei hatten sie auch eine mehrere Meter lange Anakonda namens Angelina.

"Mein Vater wäre auf diese Auszeichnung stolz gewesen", freute sich die 19-jährige Bindi mit Tränen in den Augen. Die Familienmitglieder erinnerten an die Leidenschaft und die Begeisterung Irwins, mit der sein umfangreiches Wissen über das Tierreich in TV-Shows und Dokumentationen vermittelt hat.

The unveiling of Steve’s Star on the Hollywood Walk of Fame was a tremendous success! Thank you to the Wildlife Warriors who came to celebrate Steve’s life & made this possible. We are thankful for all Terri, Bindi & Robert do to continue Steve’s legacy & change the world. pic.twitter.com/SU0yYLGaTL