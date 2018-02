"Full House"-Star John Stamos hat geheiratet

In der Little Brown Church in Studio City, wo sich 1952 Nancy und Ronald Reagan vermählten, fand am Samstag der offizielle Teil der Trauung statt. Die 31-jährige Braut erschien in einem wunderschönen, schulterfreien Kleid, unter dem sie ihren Babybauch versteckte. Stamos trug einen eleganten, dunkelblauen Anzug.

#Overjoyed Ein Beitrag geteilt von John Stamos (@johnstamos) am Jan 21, 2018 um 9:27 PST

Erst vor wenigen Wochen machte Stamos die Verlobung der beiden publik. Er hielt in Disneyland um die Hand seiner zukünftigen Braut an.

John Stamos küsst Babybauch seiner Verlobten

