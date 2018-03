"M*A*S*H*"-Star David Ogden Stiers gestorben

Das Management von Stiers teilte die traurige Nachricht am Samstag auf Twitter mit: "Ich bin sehr traurig, mitteilen zu müssen, dass David nach einem mutigen Kampf gegen Blasenkrebs heute morgen friedlich eingeschlafen ist".

His talent was only surpassed by his heart. pic.twitter.com/fjuGmbVYgd — MKS Talent Agency (@MKSTalentAgency) 3. März 2018

Stiers wurde durch die Rolle des arroganten Chirurgen Major Charles Emerson Winchester III in der Comedy-Serie "M*A*S*H*" bekannt. Für seine Darstellung wurde er zwei Mal für einen Emmy nominiert.

Daneben machte er als Synchronsprecher in Disney-Filmen einen Namen. So ist er unter anderem in "Die Schöne und das Biest", "Der Glöckner von Notre Dame" und "Lilo und Stitch" zu hören.

Rest in peace, David Ogden Stiers. So much amazing work (Star Trek, Frasier, MASH, Mary Tyler Moore, Perry Mason), but first and foremost he was the sound of a generation's childhood. pic.twitter.com/spH7iVfd64 — Anthony Oliveira (@meakoopa) 4. März 2018

