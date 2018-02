Ehefrau reicht Scheidung von 'McSexy' Eric Dane ein

14 Jahre hat die Ehe zwischen Grey's Anatomys "McSexy" Eric Dane (45) und "Beverly Hills 90210"-Star Rebecca Gayheart (46) gehalten. Am Freitag hat sie die Scheidung eingereicht.

Das Paar hat zwei Töchter, Billie Beatrice (7) und Georgia (6). Gayheart will von ihrem Mann Geld für deren Unterhalt und hat gemeinsames Sorgerecht beantragt.

Totes Kind nach Autounfall

Die Ehe der beiden hat viele Hochs und Tiefs überstanden. 2001 rammte Gayheart mit ihrem Auto ein 9-jähriges Kind. Sie gab an, auf ihr Handy geschaut zu haben, das Kind starb. Sie wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Sex-Tape mit Dreier

2009 tauchte ein Sex-Video auf in dem Eric, Rebecca und eine andere Frau Sex in einer Badewanne hatten.

Depressions-Outing

2017 musste Eric die Dreharbeiten zur Serie "The Last Ship" abbrechen. Im Sommer machte er seine schweren Depressionen öffentlich. Er nehme jetzt Medikamente und es gehe ihm gut, gab er damals an.

