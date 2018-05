"Monty Python's"-Star erlitt Schlaganfall

Der 77-jährige Terry Gilliam erlitt kurz vor der Premiere seines neuesten Films "The Man Who Killed Don Quixote" einen kleinen Schlaganfall. Nach einem kurzen Spitalsaufenthalt wurde das ehemalige Mitglied der legendären britischen Komikergruppe "Monty Python's Flying Circus" in häusliche Pflege entlassen.

Auf Twitter meldete sich Gilliam kurze Zeit später zu Wort. Er bedankte sich für die Unterstützung seiner Fans und teilte gleichzeitig mit, dass sein aktueller Film die Festspiele beenden wird.



After days of rest and prayers to the gods I am restored and well again. So is The Man Who Killed Don Quixote! We are legally victorious! We will go to the ball, dressed as the closing film at Festival de Cannes! May 19. Thanks for all your support. #QuixoteVive