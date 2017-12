"My Big Fat Greek Wedding"-Star verhaftet

Schauspielerin Lainie Kazan kennt man vorwiegend für ihre Darstellung aus der Romantikomödie "My Big Fat Greek Wedding".

In Handschellen abgeführt

Am Sonntag wurde Kazan (77) nun in einem Geschäft im San Fernando Valley verhaftet, nachdem sie Lebensmittel im Wert von 180 US-Dollar mitgehen hat lassen, ohne diese zu bezahlen. Wie "TMZ.com"weiter berichtet , soll die Schauspielerin in Handschellen von der Polizei abgeführt worden sein.

"Hatte gerade kein Geld dabei"

Ihre Tat habe die Schauspielerin angeblich damit entschuldigt, kein Geld dabei gehabt zu haben. Die New Yorkerin sei danach aber wieder ohne Kaution freigelassen worden.

In bester Gesellschaft

Auch Winona Ryder wurde vor vielen Jahren wegen Diebstahls diverser Klamotten festgenommen und musste danach jahrelang ihren Ruf wieder aufbauen, um wieder Rollen zu bekommen. Lainie Kazan wird ihre Geldbörse wohl so schnell nicht mehr vergessen.

(HH)