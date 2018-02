"Pretty Little Liars"-Star läuft nackt durch LA

Die 30-jährige Kanadierin hat letzte Woche einen Meilenstein auf ihrem YouTube-Kanal erreicht. Ihr folgen nun 3 Millionen Abonnenten.

Während eines Urlaubs in Marokko hat sie ihren Fans versprochen, nackt durch die Straßen von Los Angeles zu laufen, sollte sie jemals über 3 Millionen Follower auf YouTube haben. Also war es nun an der Zeit, dieses Versprechen einzulösen.

"Nice Buns"

Nur mit einem knallgelben Höschen, auf dem "Nice Buns" geschrieben stand, sowie einer Einhorn-Maske bekleidet, joggte sie einige Blocks durch eine nette Wohngegend in der Stadt der Engel.

Ihre Assistentin Sammy hielt die nackige Aktion mit der Kamera fest. Das Video haben sich in kurzer Zeit schon 1,5 Millionen Fans angesehen. In den Kommentaren fragt Shay ihre Fans schon jetzt, was sie tun soll, sobald sie 4 Millionen Abonnenten hat.

Shay Mitchell: Nackt am FKK-Strand

(baf)