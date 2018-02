"Reich und Schön"-Star Winsor Harmon verhaftet

Lange ist es her, als die Seifenoper "Reich und Schön" noch hierzulande im Fernsehen lief. In den USA wird sie noch immer ausgestrahlt.

Allerdings ist kaum noch jemand dabei, den man kennt. Sogar einer der Hauptdarsteller Ron Moss, der Schönling Ridge Forrester wurde von einem neuen Schauspieler ersetzt.

Winsor Harmon, der Ridges Bruder Thorne verkörperte, war immerhin noch bis 2016 Teil der Serie. Danach soll er plötzlich gekündigt worden sein. Laut "Soaps.com" habe er telefonisch erfahren, dass er von einem anderen Schauspieler ersetzt wird.

Soapstar pinkelte in aller Öffentlichkeit

Das hat Winsor offenbar immer noch nicht verkraftet. Laut "TMZ" wurde Harmon nämlich vergangenen Sonntag verhaftet. Jemand hatte die Polizei alarmiert, weil der Schauspieler mitten am Tag im Park urinierte.

Insider behaupten, die Polizei habe ihn in seinem SUV, in dem mehrere Weinflaschen herum lagen, gefunden. Außerdem soll der Schauspieler keine Hose angehabt haben. Offenbar hat Winsor die ganze Nacht in seinem Auto verbracht.

Seit 2001 ist Winsor Harmon mit seiner Frau Deanna Eve Lindstrom verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.

