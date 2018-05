Jahrelang musste sich Taylor Swift (28) anhören, sie sei viel zu dünn – nun schlägt die Stimmung ins Gegenteil um. Zumindest auf einem Twitter-Account, der sich "Taylor Swift is fat" nennt. Am 10. Mai – zwei Tage nach dem Start ihrer "Reputation"-Tour – der erste Eintrag: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Taylor Swift schwanger ist, so, wie sie bei ihrem Konzert in Arizona aussah." Es wird noch fieser: "Diese Waden!" Oder: "Also ehrlich. Schaut mal, wie fett sie geworden ist! Warum bitte trägt sie so ein körperbetontes Outfit?"

Umfrage Finden Sie, dass der Hass im Netz zunimmt? Ja, dagegen muss vorgegangen werden.

Ja, aber solange es nur im Netz bleibt, ist es ok.

Nein, finde ich nicht.

Ich weiß es nicht.

Fast alle Einträge sind mit Vorher-Nachher-Fotos versehen, die beweisen sollen, wie viel Taylor an Gewicht zugelegt hat. Je unvorteilhafter die aktuellen Fotos, desto besser – die alten, auf denen Taylor deutlich dünner ist, werden als "Perfektion" bezeichnet. Wer steckt hinter dem grässlichen Account?

Beim Meet & Greet gefragt

In der Twitter-Bio steht: "Ein Swiftie aus Nashville, die einfach über die Gewichtszunahme diskutieren will." Ein Swiftie – also ein Taylor-Swift-Fan? Schwer vorstellbar, dass die Posts von jemandem kommen, der es gut mit dem Popstar meint.

Taylor selbst hat sich bisher nicht geäußert – aber laut Twitter-Userin Anna, die an einem Meet & Greet teilnehmen durfte, sei die Sängerin auch schon direkt mit Bodyshaming konfrontiert worden: "Ich muss ununterbrochen daran denken, wie ein Girl aus unserer Gruppe Taylor allen Ernstes gefragt hat, wie sie so dick werden konnte. Taylor wusste gar nicht, was sie sagen soll und sah total verletzt aus – furchtbar!"

Zwei gute Nachrichten gibt es aber: "Taylor is fat" hat gerade mal 31 Follower. Und: Die Sängerin hat viele Supporter, die sie in Schutz nehmen – zum Beispiel diese hier.

Taylor Swift is not fat.

Taylor Swift feel comfortable with her body and that's the only thing that matter.

Taylor Swift body looks like the body of an healthy woman

Stop body shame Taylor Swift. pic.twitter.com/zWQcGNeW6O — ѕαяα🇮🇹 (@herestomyswift) 15. Mai 2018

Taylor Swift was made fun of because of her weight gain and she took it on instagram to reply this.

She's tired of that body shaming shit pic.twitter.com/t3tRdxFjwb — Vlada (@pradavlada) 19. Mai 2018

