"Stranger Things"-Star in Love?

Junge Liebe kann so schön sein: Die selbstbewusste, junge "Stranger Things"-Schauspielerin wirkt nicht nur im Film weit reifer als sie wirklich ist.

Gemeinsamer Urlaub

Jetzt soll die coole 13-Jährige laut "US Weekly" den Kindersänger und Internetprofi Jacob Sartorius daten. Das Paar machte bereits zusammen Urlaub und feierte Silvester mit Millies Familie in Disney World Florida. Seit Oktober des letzten Jahres wird spekuliert, ob die 13-Jährige sich in den zwei Jahre älteren Singer/Songwriter verliebt hat. Es sieht ganz danach aus.



Süße Zwitschereien

Ausschlaggebend war ein gemeinsames Foto mit ihrem Schwarm auf Instagram. Seither schreiben sich die beiden gegenseitig Kommentare auf ihren Accounts. Erstes eindeutiges Anzeichen für eine mögliche Romanze war dann Jacobs Tweet von 8. Januar: "Ein weiterer Tag, an dem ich an dich denke." Am 9. Jänner schrieb er sogar in mehreren Tweets: "I" "LUV" "U".



Bäriges Geschenk

Vier Tage später postete Millie ein Bild zurück, auf dem sie mit einem Teddybär knuddelt. Darunter schrieb sie: "Danke für den Bär", worauf er antwortete: "Natürlich." Viel wichtiger ist aber: Beide versahen ihre Beiträge mit einem roten Herzchen.

Dem 15-Jährigen wurde zuletzt ein Techtelmechtel mit Jenna Ortega ("Mittendrin und kein Entkommen") nachgesagt, da sie in seinem Musikvideo "Chapstick" seine Angebetete spielte. Jacob stellte aber kurz darauf klar, dass die beiden nur gute Freunde seien. Ihn und Millie verbinde dagegen viel mehr. Hach, Süß!



just another day w you on my mind — Jacob Sartorius (@jacobsartorius) 9. Januar 2018





Thanks for the bear ❤️ pic.twitter.com/itoigPfkw6 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 13. Januar 2018





i think about the future a lot better w you in it — Jacob Sartorius (@jacobsartorius) 17. Januar 2018

(HH)