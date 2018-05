"Wenn ich draufgehe, gebt mein Herz Donald Trump"

Am Montag landete Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger in Wien. Zum "Austrian World Summit" brachte er nicht nur Star-Power, sondern auch sein Engagement für erneuerbare Energien und nachhaltige Klimapolitik.

Beim gemeinsamen Abendessen im Bundeskanzleramt bedankte sich Schwarzenegger für die Einladung bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und betonte, er freue sich sehr, dass sein Heimatland Österreich sich so herausragend für Klimaschutz engagiere.

Außerdem erzählte er über seine Herz-Operation. "Eigentlich hat alles mit einem Routineeingriff begonnen", erzählte der Hollywood-Star. Er hätte nur eine Nacht im Spital verbringen sollen, für einen nicht-invasiven Eingriff an der Pulmonalklappe. Die Ärzte hätten ihm dann mitgeteilt: "Nur, dass Sie es wissen. Es besteht eine sechsprozentige Chance, dass es Komplikationen gibt."

Auf die Frage was in so einem Fall passieren würde, sagten ihm die Ärzte: "Für diesen Fall steht ein Spezialteam bereit, das eine Not-OP am offenen Herzen durchführen wird." Dieser Fall trat dann auch ein, wie wir nun wissen. nachdem Schwarzenegger die Papiere unterschrieben hatte, sagte der Arzt ihm: "Ach ja, auch bei einer OP am offenen Herzen kann etwas schiefgehen."

"Gebt Donald Trump mein Herz, denn er hat keines"

Aber Arnie zeigte Humor. Als das Spital wissen wollte, ob er in diesem Fall seine Organe spenden würde, sagte er: "Ja, aber ich will entscheiden wer sie kriegt!" Den etwas verwirrten Ärzten erklärte Schwarzenegger: "Ich will, dass mein Herz an Donald Trump geht, denn der hat selber keines." Damit erntet er vom Publikum Gelächter und Applaus.

"Mein Hirn soll an Scott Pruitt kriegen, denn er hat selber keines", fährt Schwarzenegger fort und schießt damit gegen Trumps Umweltminister, der ein erklärter Skeptiker des Klimawandels ist. Zuletzt sagt Trump: "Und meine Eier sollen an den US-Kongress gehen, denn der hat keine."

Arnold Schwarzenegger am 14. Mai 2018 in Wien

(hos)