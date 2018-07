"Wonder Woman" besucht Kinderspital in Drehpause

Wonder Woman zählt nicht erst seit dem Kinoerfolg des gleichnamigen Blockbusters zu den weltweit beliebtesten und bekanntesten Superhelden. Schauspielerin Gal Gadot ließ nicht zuletzt deshalb in einem US-Kinderspital Herzen höher schlagen und Augen leuchten.

Das Sequel zum Mega-Erfolg "Wonder Woman" – "Wonder Woman 1984" – wird aktuell unter anderem in Virginia und Washington gedreht. Gadot besuchte die kleinen Patienten des InovaHealth⁩ Children's Hospital in einer Drehpause in vollem Wonder-Woman-Kostüm. Die strahlenden Gesichter sprechen für sich.





(red)