300-Millionen-Dollar Klage gegen Miley Cyrus

Miley Cyrus muss womöglich demnächst vor Gericht: Der jamaikanische Sänger Flourgon behauptet, die 25-Jährige für ihren Song "We Can't Stop" eine Textstelle aus seinem Song "We Run Things" geklaut.

Cyrus singt in ihrem Song "We run things, things don't run we". Bei Flourgon heißt es: "We run things, things no run we". Die hohe Forderung begründet er mit dem Erfolg, den sie mit ihrem Song "We Can't Stop" (2013) hatte.

Miley Cyrus

Die Klage soll der Musiker vor einem Bundesgericht in New York eingereicht haben. Zu den Vorwürfen hat sich Cyrus noch nicht geäußert.

