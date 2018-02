Acht Rippen entfernt, dafür die Liebe gefunden?

Die Ex-Dschungelcamperin und der Real-Life-Ken trennen sich zwar von ihren Brustwirbeln, doch umso mehr wachsen die OP-Verrückten zusammen.

Der gebürtige Brasilianer besucht die Blondine in Köln. "Ich liebe dich, Rodrigo", offenbart die Ex von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (66) jetzt in ihrer Instagram-Story.

Bei einer durchzechten Party-Nacht befummeln sich die beiden immer wieder – was läuft da zwischen Sophia und Rodrigo?

Fotos zeigten schon Anfang des Jahres, wie die beiden auf den Straßen in Los Angeles herumschlendern und sich in aller Öffentlichkeit abbusseln. Nun geht die Liebe offenbar in Deutschland weiter.

