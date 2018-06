Adele und JK Rowling beim Konzert von Taylor Swift

Die 28-Jährige befindet sich mit ihrer "Reputation"-Tour gerade in Europa. Beim Stopp in London vergangenes Wochenende holte sie während der Show Robbie Williams als Überraschungsgast auf die Bühne.

Auch Backstage zog Taylor Swift weltberühmte Stars an, wie zwei Polaroid-Selfies auf ihrem Instagram-Account zeigten. Niemand geringerer als Adele und "Harry Potter"-Schöpferin JK Rowling besuchten das Konzert von "TayTay".

Swift streute ihren beiden Stargästen im Text unter den Bildern Rosen. "Ich bin so dankbar für diese Frauen, für die Worte, die sie geschrieben haben und die Welten, die sie mit ihrer Kunst erschaffen haben. So großartig, euch bei meiner Show in London dabei zu haben", schrieb sie.

Slytherin oder Hufflepuff?

Das Treffen der drei Superstars wurde auch im Internet von vielen Fans abgefeiert. Natürlich kam dabei auch die Frage auf, in welches Haus von Hogwarts Taylor wohl kommen würde. Die jüngst von ihr verwendeten Schlange-Bildnisse deuten zwar auf Slytherin, doch der generelle Konsens lautet, dass die Sängerin total Hufflepuff ist.

(baf)