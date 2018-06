Akon will eigene Krypto-Stadt in Afrika bauen

Akon will es regnen lassen - und zwar mit "Akoins"! Der Sänger will seine eigene Krypto-Währung starten. Und diese soll gleichzeitig die offizielle Währung in der Stadt Wakanda sein.

Teile Senegals als Geschenk

Dabei handelt es sich aber nicht um den fiktiven Ort aus den Marvel-Comics. Akon will die Stadt an der Küste in Westafrika erbauen lassen. Und das ist kein Hirngespinst des Musikers.

Denn dem US-Amerikaner wurden 2.000 Hektar vom Präsidenten Senegals geschenkt. Auf der Fläche soll nun eine futuristische "Krypto-Stadt" entstehen.

Wie genau das alles funktionieren soll? Akon weiß es selbst nicht. Das überlässt er dann doch Leuten, die sich mit der Materie auskennen. Er käme lediglich mit den Konzepten, so der Sänger.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(slo)