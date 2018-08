Honey Boo Boo (12) erklärt ihr Übergewicht

Dass Alana Thompson, alias Honey Boo Boo (12), nicht auf den Mund gefallen ist, bewies der Reality-TV-Star in der Vergangenheit in den US-Shows "Hier kommt Honey Boo Boo" und "Toddlers and Tiaras".

Auch jetzt weiß sie sich gegen schlagfertig zu wehren, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Auf die Frage, warum sie "so fett" sei, antwortete sie: "Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber man nennt es Essen. Und wenn du das oft machst, dann wirst du fett."

In der TV-Serie "Hier kommt Honey Boo Boo" wurde das Mädchen von seiner Mutter June (bringt stolze 150 Kilogramm auf die Waage) von einem Beauty-Contest zum nächsten geschleift.

(red)