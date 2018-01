Alec Baldwin nimmt Woody Allen in Schutz

Woody Allen (82) wusste immer schon, wie man polarisiert. Für seine Filme hochgelobt, für sein Privatleben verschmäht.



"Zusammenarbeit ist ein Privileg"

Während sich immer mehr Kollegen aus privaten Gründen vom Kultregisseur abwenden, gibt es aber auch den ein oder anderen Fels in der Brandung, der hinter dem Regisseur steht. Einer davon ist Alec Baldwin ("To Rome With Love"). In einem Tweet verteidigte er den 82-Jährigen kürzlich und nannte die Zusammenarbeit mit Allen ein "Privileg".

Keine Anklage gegen Allen

Gegen Woody Allen wurde zwar in zwei US-Bundesstaaten ermittelt, Anklagen wurden aber keine erhoben. "Ihn und sein Werk abzulehnen, hat ohne Zweifel einen Zweck. Aber ich finde es unfair und traurig. Ich habe drei Mal mit Woody Allen gearbeitet und es war eines der Privlegien meiner Karriere", so Baldwin verteidigend.

Gagen gespendet

Zuletzt hatte Schauspieler Timothée Chalamet ja verkündet, seine komplette Gage für "A Rainy Day in New York"an die "Time's Up"-Kampagne zu spenden. Auf Instagram erklärte er, dass er Projekte angenommen habe, um von erfahrenen Schauspielern zu lernen. "Aber ich habe gelernt, dass eine gute Rolle nicht das einzige Kriterium ist, einen Job anzunehmen. Das ist mir in den vergangenen Monaten immer mehr bewusst geworden, vor allem als Zeuge der Geburt einer mächtigen Bewegung, die darauf abzielt, Ungerechtigkeit, Ungleichheit und vor allem Schweigen zu beenden."

Auch Rebecca Hall (35) spendete ihre Gage. Die anderen "A Rainy Day in New York"-Stars wie Elle Fanning, Selena Gomez und Jude Law haben sich bislang noch nicht öffentlich positioniert. Von Gomez weiß man aber, dass sie ebenso wie Baldwin hinter Woody Allen steht und ihn stets verteidigt.



Woodys wildes Liebesleben

Woody Allen war zweimal verheiratet, seine Ehen mit Harlene Susan und Louise Lasser hielten beide nicht lange. Mit Mia Farrow war er zwar nicht verheiratet, die beiden hatten aber den gemeinsamen Sohn Ronan und die Adoptivkinder Dylan und Moses. Mia zog mit ihrem Exmann André Previn zudem die Adoptivtochter Soon-Yi Previn groß, mit der Woody Anfang der 90er-Jahre eine Affäre einging und für einen handfesten Skandal sorgte.

Die Beziehung zu Mia Farrow ging medienwirksam in die Brüche und der daraus resultierende Sorgerechtsstreit ist der Grund, warum Allen heute kaum noch Kontakt zu seinen Kindern hat. 1997 heiratete Allen Soon-Yi und adoptierte zwei Kinder.

(HH)