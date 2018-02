Alessio musste für Herzkatheter ins Spital

Hauptsache, Alessio geht es gut! Der Satz aus der in den (Sozialen) Medien ausgetragenen Trennungs-Schlammschlacht zwischen Pietro (25) und Sarah Lombardi (25) avancierte in Windeseile zum universell anwendbaren Mantra für jede Lebenslage. Die scherzhafte Maxime ist aber keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Das leibliche Wohl des Zwei-Jährigen ist nicht selbstverständlich.

Alessio kam im Juni 2015 mit einem Herzfehler zur Welt und musste unmittelbar nach der Geburt mehrere Stunden lang operiert werden. Nun war ein erneuter Besuch im Krankenhaus erforderlich.

Sarah berichtete davon auf Instagram (via "Gala"): "Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich mich die letzten zwei, drei Tage eigentlich gar nicht mehr gemeldet habe, aber ich war wirklich mit den Nerven am Ende, weil ich so 'ne Angst hatte, weil Alessio noch mal 'nen Herzkatheter machen musste und wir im Krankenhaus waren."

Immerhin traf der Eingriff die junge Mutter nicht überraschend. "Es war jetzt schon länger geplant, dass das nochmal gemacht werden muss, und jetzt haben wir's hinter uns." Aufatmen ist angesagt - und natürlich: Hauptsache, Alessio geht es (wieder) gut!

❤️L.O.V.E Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Jan 27, 2018 um 6:56 PST

(lfd)