Alicia Silverstone lässt sich scheiden

Eine weitere Hollywood-Traumehe ist gescheitert: Schauspielerin Alicia Silverstone ("Clueless - Was sonst", "Batman & Robin") hat bestätigt, dass sie und ihr Partner Christopher Jarecki nach 13 gemeinsamen Ehejahren und 20 Jahren Beziehung in Zukunft getrennte Wege gehen.

Gemeinsam ziehen sie den sechsjährigen Sohn Bear Blu groß, Streitigkeiten aufgrund des Sorgerechts soll es nicht geben. Auch sonst soll die Trennung harmonisch und ohne Dramen verlaufen.

Ein Sprecher der 41-Jährigen erklärte gegenüber "E! News": "Sie lieben und respektieren einander noch immer sehr. Sie bleiben enge Freunde, aber haben gemeinsam entschieden, sich nach 20 Jahren Beziehung zu trennen. Sie haben einen Sohn (Bear Blu Jarecki) zusammen, für den sie weiter gemeinsam sorgen werden."

Die Hochzeit der "Batman & Robin"-Darstellerin mit dem S.T.U.N.-Frontmann fand 2005 statt. Vor einer wunderschönen Kulisse am Lake Tahoe in Kalifornien gaben sich die Ex-Turteltauben barfuß am Strand das Jawort.

Damals schwärmte Silverstone verliebt laut "People": "Es war so hart, ihn während der Zeremonie nicht zu küssen! Ich wurde langsam verrückt. Der Kuss am Ende war also unglaublich." Der gemeinsame Sohn machte ihr Familienglück im Mai 2011 dann perfekt.

(red)