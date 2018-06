Amanda Seyfried scherzt sogar im Krankenwagen

Nur keine Panik, Amandy Seyfried musste nicht wirklich ins Spital gebracht, sondern nur für eine Szene ihres neuen Films "The Art of Racing in the Rain" auf eine Trage geschnallt und in eine Ambulanz verfrachtet werden. Die Weltpremiere der Musical-Komödie "Mamma Mia! Here We Go Again" (Österreich-Start am 19. Juli), in der sie eine der Hauptrollen spielt, ist also nicht gefährdet.

Ernst zu bleiben fiel der Schauspielerin trotz der dramatischen Szene aber nicht leicht. Gut eingepackt in eine Wärmedecke konnte Amanda sich zwar kaum rühren, brachte Cast und Crew am Set aber mit diversen mimischen Entgleisungen zum Lachen.

"The Art of Racing in the Rain" handelt vom Hund eines Rennfahrers, der sein Leben mit dem bleifüßigen Draufgänger Revue passieren lässt. Einen Starttermin hat die Tragikomödie noch nicht.

Amanda Seyfried

(lfd)