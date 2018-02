Amy Poehler schießt gegen NRA: "F***t euch"

Nach einem Meeting zu dem jüngsten Schulmassaker in Florida bedankte sich die National Rifle Association bei ihrer Sprecherin Dana Loesch auf Twitter. Zur visuellen Unterstreichung wurde der Tweet mit einer GIF-Datei versehen. Die zeigt Schauspielerin Amy Poehler aus der US-Sitcom "Parks an Recreation".

Es dauerte nicht lange, da meldete sich Michael Schur, der Macher der beliebten Serie, auf Twitter zu Wort. "Hi, nehmt das bitte runter. Ich würde es bevorzugen, wenn ihr das GIF einer Sendung, an der ich mitarbeite, nicht für die Promotion eurer Pro-Schlachtungs-Agenda verwenden würdet", schrieb er der einflussreichen Waffenlobby.

Hi, please take this down. I would prefer you not use a GIF from a show I worked on to promote your pro-slaughter agenda.



Also, Amy isn't on twitter, but she texted me a message: "Can you tweet the NRA for me and tell them I said fuck off?" https://t.co/YXSdzCdvdd