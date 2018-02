Amy Schumer überrascht alle mit Blitzhochzeit

Erst am Montag hat Amy Schumer offiziell ihre Beziehung zum Chefkoch Chris Fischer bestätigt. Umso überraschter waren alle, als drei Tage später, am Donnerstag plötzlich ein Foto mit Amy in Weiß auf ihrer Instagramseite aufpoppte. Bei der Trauung in Malibu sollen 80 Gäste gewesen sein. Laut ersten Berichten feierte das Brautpaar mit Jennifer Aniston, David Spade und Jake Gyllenhaal.

"Yup", kommentierte Amy ihr Hochzeitsfoto. Gleichzeitig räumte sie mit Gerüchten über eine mögliche Schwangerschaft auf. Sie sei nicht schwanger und wolle auch keine Geschenke, so Amy. Stattdessen sollen die Leute lieber an die Non-Profit-Organisation "Everytown for Gun Safety" spenden.

Schumer und Chris Fischer sollen seit November ein Paar sein. Bis zum Mai 2017 war die 36-Jährige mit Möbeldesigner Ben Hanisch zusammen.

Yup Ein von @ amyschumer geteilter Beitrag am Feb 15, 2018 um 8:53 PST

No gifts but consider a donation to @everytown Ein von @ amyschumer geteilter Beitrag am Feb 15, 2018 um 9:21 PST

(lam)