Amy Schumer hatte Todesangst vor ihrem Ex

Im Rahmen ihrer "SuperSoul Conversations" bat Talkshow-Legende Oprah Winfrey die Schauspielerin und Comedienne Amy Schumer zum Gespräch. Die 36-Jährige förderte dabei schreckliche Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit zutage und berichtete über einen gewalttätigen Exfreund.

"Ich wurde oft versehentlich verletzt. Er begriff nicht, wie hart er mich gepackt oder geschüttelt oder gestoßen hatte, und ich fiel hin, schlug mich an irgendetwas an und dann hatte ich Schmerzen."

"Ich habe das Bild vor Augen, wie ich auf die Kühlerhaube eines Autos geworfen wurde, als wäre es erst eine Stunde her. Und wie ich vor ihm davongelaufen bin, ich trug meine Schuhe in den Händen und lief vor ihm davon, lief in Hinterhöfe, um von ihm wegzukommen weil ich um mein Leben fürchtete."

"Vergewaltigung im Graubereich"

Auch über einen anderen Ex-Freund hatte Schumer Grauenhaftes zu erzählen. "Ich habe meine Jungfräulichkeit verloren, während ich geschlafen habe", so die 36-Jährige zu Oprah (via "The Sun").

Den Vorfall arbeitete sie auch schon in ihrem Buch "The Girl With The Lower Back Tattoo" und in ihren Stand-up-Comedy-Shows auf. Dort sprach sie von "gray-area rape", also einer "Vergewaltigung im Graubereich".

"Wenn wir als Kinder von Vergewaltigung hören, geht es um einen Kerl, der hinter einem Busch hervorspringt, um einen Bösewicht. Sie sagen einem nicht, dass es wahrscheinlich ein Kerl sein wird, den du sehr gut kennst. Es könnte dein Ehemann sein, dein Freund."





