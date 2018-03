Anastacia sorgt mit ihrem Tanz für Aufsehen

Singen kann sie ja. Und wie. Talent fürs Tanzen scheint Anastacia (49) aber nicht in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Leichtfüssig übers Parkett schweben sieht jedenfalls anders aus.

Bei ihrem Gast-Auftritt bei "Ballando con le stelle" – der italienischen Version der Tanzshow "Let's Dance" – klammert sie sich an ihren Tanzpartner, klettert mühselig an ihm hoch und bespringt ihn regelrecht. Ein Auftritt, der in die Hose geht. Aber von der Jury mit Bestnoten ausgezeichnet wurde.

Denn der Wille zählt: Dass sich Anastacia nicht ins Zeug gelegt hat, kann ihr nun wirklich niemand vorwerfen.

Sehen Sie Anastacias wilden Tanz in der Bildstrecke (siehe oben)





(red)