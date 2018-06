Jolie besuchte ehemalige IS-Hochburg Mossul

Vor knapp einem Jahr wurde die nordirakische Stadt Mossul nach jahrelanger IS-Terrorherrschaft befreit. Viele der von den islamistischen Truppen geflohenen Bewohner wollen wieder zurückkehren. Doch die einstige Metropole am Ufer des Tigris liegt nach wie vor in Trümmern.

Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie ist nun als Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR nach Mossuk gereist, um sich vor Ort ein Bild der Lage machen zu können. Am Samstag besuchte sie dort auch Familien.



