Angelina Jolie strahlte mit Töchtern um die Wette

Gemeinsam mit den beiden Mädchen Zahara (13) und Shiloh (11) sowie der Menschenrechtsaktivistin Loung Ung erschien Jolie am Dienstagabend bei der "National Board of Review Awards Gala" in New York.

Das Quartett strahlte auf dem roten Teppich für die Fotografen um die Wette. Speziell die elfjährige Shiloh war ein Hingucker, denn sie ist ihrer Mutter (untere Gesichtshälfte) und ihrem Vater Brad Pitt (obere Gesichtshälfte) wie aus den Gesichtern geschnitten.

Snowboard-Verletzung

Shilohs linker Arm war noch immer durch einen Verband fixiert, denn sie zog sich vor Kurzem beim Snowboarden einen Schlüsselbeinbruch zu.

Als Mama von den Fotografen zum Posen für Einzelbilder gebeten wurde, hatten die beiden Schwestern sichtlich Spaß daneben.

(baf)